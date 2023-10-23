В Мадриде у граждан Украины изъяли контрабандное скифское золото на 60 млн евро

Всего в ходе следствия было изъято 11 золотых изделий, вывезенных с Украины контрабандой в 2016 году.

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Сотрудники полиции Испании задержали двух украинцев и трех испанцев в Мадриде, пытавшихся продать скифское золото на 60 миллионов евро на черном рынке. Об этом сообщила испанская газета Larazon.

В издании отметили, что драгоценности, которые имеют «историческую и экономическую ценность», были вывезены контрабандой с Украины в 2016 году. После были подделаны документы о принадлежности драгоценностей Украинской православной церкви, они прилагались к золотым изделиям на украинском, английском и испанском языках. Все экспонаты относятся к греко-скифской культуре и датируются VIII-IX веками до нашей эры.

«Агенты арестовали пять человек, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимающуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины. Изъятые изделия были украдены и незаконно вывезены с Украины и должны были быть проданы в Мадриде», - сообщили в материале Larazon.

Коллекция скифского золота была передана Нидерландам от крымских музеев в 2014 году на условиях займа до возвращения полуострова в состав России. Решением Верховного суда Нидерландов коллекция была передана Украине, что председатель Госсовета Крыма охарактеризовал как «обычный грабеж».