В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Мадриде у граждан Украины изъяли контрабандное скифское золото на 60 млн евро

Никита Черненко
16:37 23.10.2023
Всего в ходе следствия было изъято 11 золотых изделий, вывезенных с Украины контрабандой в 2016 году.
© Видео: Policía Nacional, Twitter © Фото: Policía Nacional, Twitter
Читайте нас на:

Сотрудники полиции Испании задержали двух украинцев и трех испанцев в Мадриде, пытавшихся продать скифское золото на 60 миллионов евро на черном рынке. Об этом сообщила испанская газета Larazon.

В издании отметили, что драгоценности, которые имеют «историческую и экономическую ценность», были вывезены контрабандой с Украины в 2016 году. После были подделаны документы о принадлежности драгоценностей Украинской православной церкви, они прилагались к золотым изделиям на украинском, английском и испанском языках. Все экспонаты относятся к греко-скифской культуре и датируются VIII-IX веками до нашей эры.

«Агенты арестовали пять человек, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимающуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины. Изъятые изделия были украдены и незаконно вывезены с Украины и должны были быть проданы в Мадриде», - сообщили в материале Larazon.

Коллекция скифского золота была передана Нидерландам от крымских музеев в 2014 году на условиях займа до возвращения полуострова в состав России. Решением Верховного суда Нидерландов коллекция была передана Украине, что председатель Госсовета Крыма охарактеризовал как «обычный грабеж».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:37 В стране и мире
Видео
В Мадриде у граждан Украины изъяли контрабандное скифское золото на 60 млн евро
16:05 В стране и мире
WP: ответственность за убийство Дугиной лежит на СБУ
15:27 В стране и мире
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
14:54 В стране и мире
Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
12:56 В стране и мире
В Кремле согласились с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке
Популярное
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире
Видео
Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дассау
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.