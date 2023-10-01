Из-за ливней по всей Турции задержали или отменили авиарейсы

По данным синоптиков, ливни будут идти до утра.

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В ряде турецких курортов задержали или отменили авиарейсы из-за ливней. Об этом сообщают РИА Новости.

Сильный дождь идет в ряде регионов Турции на протяжении уже нескольких часов. По данным синоптиков, дождь прекратится только утром, после 10 часов вечера в стране ожидают новый удар стихии.

В первую очередь ограничения касаются внутренних рейсов между Стамбулом и курортами Анталья, Эрзурум, Сивас и Кахраманмараш, добавил в соцсети X официальный представитель авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн.

Из Нового аэропорта Стамбула рейс авикакомпании S7, следующий в Новосибирск, вылетел с опозданием на шесть с половиной часов.

Рейсы Turkish Airlines в Тель-Авив, Лондон, Афины, Эрджан на Северном Кипре были задержаны на три-четыре часа. Отмена коснулась ряда рейсов в Бахрейн, Вену, Мюнхен, Париж, Брюссель. Рейс во Франкфурт перенесли на 12 часов.

Рейс Анталья - Москва авиакомпании Red Wings был задержан на 2,5 часа, рейс Анталья - Стамбул Turkish Airlines также перенесли на два часа.