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Латвия, Эстония, Бельгия блокируют больше 96 тыс. тонн удобрений из России

Владимир Рубанов
18:25 22.10.2023
До сих пор не выполнены три безвозмездные поставки: 34 тыс. тонн в Нигерию, 23 тыс. тонн в Зимбабве и 55 тыс. тонн на Шри-Ланку.
Латвия, Эстония, Бельгия блокируют больше 96 тыс. тонн удобрений из России
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Латвия, Эстония и Бельгия удерживает в своих портах больше 96 тысяч тонн российских удобрений, которые предназначены для передачи нуждающимся странам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Россия еще 7 сентября 2022 года предложила отправить 262 тысяч тонн минеральных удобрений, задержанных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам на безвозмездные основе.

Но с тех пор в рамках этой инициативы удалось провести только две благотворительные поставки - 6 марта в Малави (20 тыс. тонн) и 31 мая в Кению (34 тыс. тонн), сообщили в МИД.

Но до сих пор не выполнены еще три поставки: 34 тыс. тонн в Нигерию, 23 тыс. тонн в Зимбабве и 55 тыс. тонн на Шри-Ланку. Это показывает лицемерие западных стран, которые заявляют, что санкции не распространяются на российские удобрения и продовольствие, а на деле блокируют даже сугубо гуманитарные поставки, считают в МИД.

Брюсселю, Лондону и Вашингтону нужно либо подтвердить свои заявления на деле, либо перестать врать потребителям, особенно из стран Глобального Юга, говорится в сообщении.

Ранее африканские страны потребовали разблокировать более чем 200 тысяч тонн российских удобрений. В то же время сообщалось об увеличении вдвое объемов закупок удобрений из России Соединенными Штатами за первый квартал этого года.

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