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Автоэксперт Шляхин объяснил, почему в РФ разрешили квадратные номера спереди авто

Игнат Далакян
14:17 23.10.2023
По словам автоэксперта, на некоторых моделях машин номерной знак 520 мм перекрывал световые приборы, а иногда и выходил за габариты автомобиля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Заместитель председателя комитета классических автомобилей Российской автомобильной Федерации (РАФ) Петр Шляхин в беседе со «Звездой» рассказал, почему необходимо было вносить изменения в ГОСТ о номерах транспортных средств.

«Если в Москве мы не видим большого количества праворульных автомобилей, то на Дальнем Востоке их довольно много, они там превалируют. Получаются следующие нюансы, связанные с этими автомобилями. Там обычный номер длиной в 520 мм не вписывается в нишу, предусмотренную производителем под это дело, а так как автомобили там в основном предназначены для японского рынка, соответственно, датчики парктроников перекрываются этим знаком, вентиляционные отверстия перекрываются. Это ухудшает в том числе и экологические вопросы, связанные с обращением этих автомобилей», - объяснил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что на некоторых моделях автомобилей номерной знак длиной 520 мм перекрывал световые приборы транспортного средства, а на некоторых машинах выходил за его габариты, что создавало опасность травмирования.

Ранее в России разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля. Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы России разъяснения в связи с нововведением.

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