Глава Бурятии Цыденов назвал расистскими слова бывшего посла Израиля в РФ о бурятах

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Глава Бурятии Алексей Цыденов осудил расистские высказывания бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах. Мильман назвал народ «животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

Цыденов отметил отсутствие у бывшего посла воспитания и элементарных человеческих ценностей, а также удивился тому, что еврей Мильман, чей народ столкнулся с чудовищным проявлением расизма, сам не боится озвучивать подобные высказывания.

«Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Уж от кого, а от евреев - народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно», - написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что буряты вместе со своими боевыми товарищами со всей России достойно защищают свою Родину. А культура народа, традиции и религия пропитаны любовью и добром.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил благодарность Цыденову за формирование в Бурятии добровольческих отрядов. Шойгу отметил также, с какой внимательностью в регионе относятся к военным, которые вернулись домой к своим семьям с зоны спецоперации.