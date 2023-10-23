Экс-премьер Украины Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы страны опустошены
Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военнослужащие на передовой просят провести ротацию. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев», - написал экс-премьер Украины в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что невозможно провести ротацию войск из-за недобора в украинскую армию.
Николай Азаров добавил, что у Украины катастрофически мало шансов продержаться с текущими настроениями в обществе. Бывший премьер страны рассказал, что в рядах украинских войск все меньше остается сторонников и добровольцев, пока власти Украины применяют силу против собственного народа.
Ранее индийское издание The Statesman писало, что Зеленский заявил об обреченности Украины на жизнь в состоянии войны. Газета также приводит его слова о том, что противостоять России без помощи западных стран невозможно.