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Экс-премьер Украины Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы страны опустошены

Игнат Далакян
11:47 23.10.2023
По словам бывшего премьера Украины Азарова, мобилизация в стране превратилась в сущий кошмар для украинцев.
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы страны опустошены
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военнослужащие на передовой просят провести ротацию. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев», - написал экс-премьер Украины в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что невозможно провести ротацию войск из-за недобора в украинскую армию.

Николай Азаров добавил, что у Украины катастрофически мало шансов продержаться с текущими настроениями в обществе. Бывший премьер страны рассказал, что в рядах украинских войск все меньше остается сторонников и добровольцев, пока власти Украины применяют силу против собственного народа.

Ранее индийское издание The Statesman писало, что Зеленский заявил об обреченности Украины на жизнь в состоянии войны. Газета также приводит его слова о том, что противостоять России без помощи западных стран невозможно.

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