Киев лишился давних союзников в лице Польши и Словакии, под угрозой сокращения военная помощь из США - по мнению The Statesman, есть немало поводов задуматься, не обречена ли Украина.

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Мировое сообщество устало от противостояния в зоне украинского конфликта. Все больше стран отказываются от поддержки Киева, в том числе такие давние союзники как Польша. И даже в США растет недовольство колоссальными объемами военной и финансовой помощи Украине. «Украина обречена?» - задалась вопросом индийская The Statesman.

«Раннее окончание войны, на которое надеялась Украина, исключено, и перед Киевом теперь стоит вопрос выживания», - пишет издание.

Газета приводит цитату из обращения Зеленского к нации, в котором он сравнивает Украину с Израилем и заявляет о мрачной перспективе вечно жить в стоянии войны, так как противостоять России без помощи Запада невозможно.

«Нам нужно научиться жить с войной. Мы готовы сражаться долго… Как, например, в Израиле», - сказал Зеленский.

В издании отмечено, что выполнить это обещание сложно, так как «Украина почти полностью зависит от щедрости Запада, который сейчас находится в зоне неопределенности».

Напомним, что США уже предоставили Украине помощь в размере 75 млрд долларов, но дальнейшее финансирование под вопросом - против выступают многие республиканцы, в том числе кандидат в президенты, экс-президент Дональд Трамп.

В заключении автор колонки пишет о слабости ВСУ, которые не смогли даже с помощью оружия НАТО организовать контрнаступление.

«Начатое в июне 2023 года с использованием новейшего вооружения из 45 стран, такого как танки «Леопард» немецкого производства, похоже, затухает, практически не принося Украине никаких территориальных выгод», - говорится в публикации.

Колумнист считает, что российско-украинская война вскоре зайдет в тупик и дальнейшее кровопролитие бессмысленно.

Ранее сообщалось, что серия коррупционных скандалов в правительстве Украины вызвала напряженность в отношениях с США: возникли подозрения, что помощь Киеву не доходит до адресата.