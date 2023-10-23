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Пленный украинец посоветовал соотечественникам не идти в ВСУ

11:29 23.10.2023
Мужчина рассказал о хорошем, человечном отношении российских военнослужащих к пленным.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Алексей Авраменко призвал соотечественников избегать службы в рядах ВСУ. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ. Алексей был мобилизован Чугуевским военкоматом. Подготовку проходил в Днепропетровской области, где в течение 10 дней обучался стрельбе из автомата.

В плен сдался 1 октября 2023 года добровольно при наступлении российских военных. Сам вышел из блиндажа к нашим военнослужащим, чтобы остаться в живых. Алексей рассказал, что украинская пропаганда забивает головы соотечественникам и много врет, отметил хорошее отношение российских военнослужащих.

«Относятся здесь в плену хорошо, не бьют, кормят, сигаретами вчера мужики угощали. Пропаганда работает на Украине в плохую сторону. А российские войска относятся хорошо, обогреют, по-человечески относятся», - сказал он.

На прошлой неделе один из украинских пленных говорил о безразличии командования к раненным на поле боя. По его словам, командование не прислало подкрепление и не организовало эвакуацию бойцов, попавших под сильный обстрел.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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