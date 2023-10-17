Украинский пленный рассказал о безразличии командования к раненным на поле боя

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинское командование не проводит эвакуацию раненых с поля боя, сообщил пленный Сергей Коваль. Видеозапись беседы с украинцем публикует Министерство обороны РФ.

Сергей был мобилизован в Черкасской области. Подготовку мужчина проходил в учебном центре Старичи в Львовской области. После обучения подразделение было отправлено в Гряниковку в Харьковскую область.

Во время штурма позиций получил ранение и сдался в плен. По словам Сергея, его отряд попал под сильный обстрел. Помощь, которую обещали по рации, не оказали. Командование не прислало подкрепление и не организовало эвакуацию раненых.

Другой украинский пленный ранее поблагодарил российских военнослужащих за спасение, признался, что имеет родственников в России и Белоруссии и не видит смысла в боевых действиях. Он рассказал, как подразделение ВСУ в ужасе разбежалось от артиллерийского удара ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.