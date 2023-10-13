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Трамп заявил сторонникам, что хотел бы отставки Нетаньяху

Марина Крижановская
02:47 13.10.2023
Бывший лидер США сказал сторонникам республиканцев, что к моменту его возможного вступления в должность президента в 2025 году он хотел бы отставки Биньямина Нетаньху.
Трамп заявил сторонникам, что хотел бы отставки Нетаньяху
© Фото: IMAGO Jorge Estrellado Globallookpress
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В телефонных разговорах со сторонниками и спонсорами Республиканской партии экс-президент США Дональд Трамп высказывался за отставку израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Те хотели выяснить его поведение в отношении Израиля в случае победы на выборах президента США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский журнал Rolling Stones.

Также экс-глава США высказывал идеи прекращения любой поддержки в адрес Палестины и призвать другие народы поступить так же.

«Но в ходе этих частных бесед Трамп также необычно много времени агрессивно ругал Нетаньяху. Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году», - сообщило СМИ.

Приводится мнение, что такое отношение Трампа к Нетаньяху может быть обусловлено отсутствием поддержки со стороны последнего в 2020 году, когда Трамп проиграл президентские выборы. Тогда Нетаньяху не поддержал тезис Дональда Трампа о мошенническом характере выборов в США.

Немногим ранее американский журналист Сеймур Херш назвал в своей статье Нетаньяху «ходячим мертвецом». Предполагается, что премьер вскоре потеряет свой пост. Это может случиться сразу после того, как прекратится стрельба. Ему, по словам Херша, осталось находиться в должности один или два месяца.

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