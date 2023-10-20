ЦОДД: столичным водителям пора «переобуть» автомобили

Тем водителям, которые не успели сменить резину с летней на зимнюю, лучше воспользоваться общественным транспортом, предложили в ЦОДД.

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Столичным водителям следует задуматься о замене автомобильной резины с летней на зимнюю. Об этом напомнили в Центре организации дорожного движения, так как в конце недели ожидается похолодание. При падении температуры летняя резина становится более твердой, ухудшается ее сцепление с дорогой, что может привести к аварии.

Тем водителям, которые не успели «переобуться», следует воспользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать риску себя и других участников дорожного движения.

Ранее стало известно о введении в России запрета на эксплуатацию автомобильной резины не по сезону. «Неправильные» шины включили в перечень неисправностей, с которыми запрещено садиться за руль автомобиля.