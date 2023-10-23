Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в индонезийский порт Танджунг Перак

Заход отряда кораблей ТОФ в порт Танджунг Перак проходит в рамках укрепления партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Два больших противолодочных корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) - «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» - прибыли в порт Танджунг Перак в индонезийском городе Сурабая. Об этом сообщает Минобороны России.

Сейчас отряд ТОФ совершает дальний поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стоянка в индонезийском порту продлится несколько дней. Моряки отправятся на экскурсии, познакомятся с достопримечательностями города, поучаствуют в соревнованиях по футболу и волейболу.

«Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» принимали участие в совместных учениях с китайскими Военно-морскими силами «Взаимодействие-2023». В конце августа по окончании учений отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.