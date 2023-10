В стране и мире Палестино-израильский конфликт Times of Israel: Израиль создал центр для выслеживания лидеров ХАМАС Ян Брацкий Бойцы центра спецопераций будут охотиться за участниками нападения на Израиль седьмого октября. © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Служба общей безопасности Израиля и разведка «Моссад» объявили о создании центра специальных операций. Его главной задачей будет выявление и уничтожение участников нападения на Израиль седьмого октября. Как пишет издание The Times of Israel, основными целями специалистов центра станут активные участники входящего в ХАМАС подразделения «Нухба». Якобы они участвовали в нападении на израильтян, жертвами которого стали около 1,4 тысячи человек. До этого армия Израиля уже заявляла о ликвидации видных командиров подразделения «Нухба» в ходе бомбардировок сектора Газа. Экспертное мнение и аналитика