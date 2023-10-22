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Президент Израиля заявил об обнаружении у ХАМАС документов по изготовлению химоружия

Марина Крижановская
23:44 22.10.2023
Президент Израиля показал найденные у одного палестинца документы о том, как создать оружие с использованием цианида.
Президент Израиля заявил об обнаружении у ХАМАС документов по изготовлению химоружия
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В Израиле сообщили, что при вторжении на его территорию в начале октября палестинское движение ХАМАС было оснащено инструкциями по изготовлению химического оружия. Об этом сообщил президент Ицхак Герцог в интервью изданию Sky News.

Он показал изданию найденные у одного из палестинских бойцов документы и диаграммы и, по словам Герцога, это «официальный материал Аль-Каиды* (запрещенная на территории РФ террористическая организация)» о том, как создать оружие с использованием цианида.

«Израильские силы утверждают, что обнаружили этот материал на телах погибших боевиков в кибуце Беери, где, по оценкам, 20% из 1 100 жителей были убиты или похищены», - сообщило СМИ.

Оно пояснило, что в рассекреченных разведданных указаны ингредиенты, необходимые для изготовления химической бомбы.

Немногим ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ударом, который невозможно представить. Обратившись к ливанской шиитской военизированной группировке, он отметил, что в случае ее вступления в конфликт, ЦАХАЛ нанесет удар такой силы, которую невозможно представить.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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