Россия за первые девять месяцев года выдала в странах ЕС на 57% больше виз
Россия впервые за девять месяцев этого года выдала в странах Евросоюза на 57% больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
С его слов, с 1 января по 30 сентября 2023 года отечественными загранучреждениями в странах Европы выданы 225 тысяч виз, из которых 141 тысяч туристических, пишет РИА Новости. Тем не менее, до рекордных показателей пока далеко, констатировал дипломат. Так, в 2019 году европейцам выдали 1,645 миллиона въездных документов.
Ранее стало известно, что власти Таиланда приняли решение продлить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. По мнению премьер-министра Сеттха Тхависина, таким образом официальный Бангкок намерен привлечь большее количество отдыхающих на зимние месяцы.