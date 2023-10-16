Власти Таиланда продлили безвиз для россиян до 90 дней

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Правительство Таиланда приняло решение продлить безвизовый режим для российских туристов с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр Сеттха Тхависин. Таким способом Бангкок намерен привлечь отдыхающих, мера будет действовать с 1 ноября этого года и до 30 апреля 2025 года.

«Зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная. Таким образом, у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше. Именно поэтому было одобрено продление срока пребывания в Таиланде для российских туристов», - приводит слова таиландского премьера телеканал Thai PBS.

Тхависин поделился планами встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс - один путь». По его мнению, продление безвизового пребывания россиян - дружественный шаг, который способствует переговорам по другим вопросам.

Ранее стало известно, что прибывшие по 30-дневному безвизовому штампу в Таиланд россияне могут продлить срок своего пребывания в стране на 30 дней. Раньше это можно было сделать лишь на неделю. Для этого россиянам нужно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1 900 батов ($51).