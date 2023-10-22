Синоптик рассказал, когда россиянам ждать устойчивый снежный покров

Для этого на улице должна сохранятся среднесуточная минусовая температура или близкая к нулю.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В ближайшее время снег если и будет выпадать, то сразу растает, а устойчивого снежного покрова в России можно ожидать к концу ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Снег сейчас может выпасть кое-где: Ярославская, Тверская, Костромская области, но лечь он не ляжет. Постоит два-три дня и сойдет на нет. Среднее время установления постоянного снежного покрова – это конец ноября», - рассказал Шувалов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что для того, чтобы снег оставался лежать на земле, среднесуточная температура должна быть близка к нулю, или должен сохраняться устойчивый минус, а снег должен идти либо умеренно, либо обильно.

К сегодняшнему дню обильный мощный снегопад уже обрушился на Нижний Новгород, он сопровождался ураганным ветром, что привело к ограничениям движения на городских улицах и десяткам поваленных деревьев.