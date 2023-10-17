Движение общественного транспорта парализовано в Нижнем Новгороде из-за непогоды

В результате порывистого ветра и снегопада в регионе десятки поваленных деревьев.

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Движение общественного транспорта парализовано в Нижнем Новгороде в связи с погодными условиями, передает с места корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Напомним, ранее стало известно, что на город обрушился мощный снегопад и ураганный ветер.

По словам корреспондента, движение, в частности, затруднено из-за упавшего на трамвайные пути столба, сейчас стрелки переводят, чтобы подвижной состав проследовал в депо.

В результате порывистого ветра и снегопада в регионе десятки поваленных деревьев. На Ашхабадской улице дерево перегородило проезжую часть, упав на внедорожник. В результате крыша ТС продавлена, остекление у машины выбито.