«Уникальное» предприятие также продолжает создавать рабочие места в условиях обстрелов со стороны ВСУ.

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Завод по производству запчастей для тяжелого оборудования в Мелитополе на юге Запорожской области продолжает работу под обстрелами ВСУ, сумев сохранить свою конкурентоспособность на мировом рынке. Данные о работе завода приводит издание RT.

«Цикл производства и индустрии идёт полным ходом и стремится к дальнейшему развитию», - говорится в публикации.

Завод уже более 50 лет представляет собой крупного игрока на рынке производителей гидравлики в СНГ и России, в настоящее время он продолжает выпуск продукции и создает новые рабочие места в условиях спецоперации и обстрелов со стороны Украины.

По словам главы Фонда поддержки и развития промышленного комплекса Светланы Агафоновой, этот завод является «уникальным», предприятие смогло выжить в современное экономическое время, сохранив свою конкурентоспособность на мировом рынке.

В конце прошлого года также сообщалось о возобновлении работы в Мелитополе цеха алюминиевого литья, суточный объем производства которого составил более двух тонн продукции. Месячные объемы производства чугунной и алюминиевой посуды превышают объемы до начала спецоперации.