Welt: наблюдатели отметили особое отношение Байдена к Урсуле фон дер Ляйен

Поведение Байдена при общении с главой Еврокомиссии отличалось от его обращения с президентом Совета ЕС.

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Наблюдатели на саммите ЕС-США указали на особое отношение американского президента Джо Байдена к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило немецкое издание Welt.

Отношение американского лидера к президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю отличалось от его поведения с фон дер Ляйен, что непозволительно, учитывая формат саммита, на котором президенты Совета и Еврокомиссии представляют Евросоюз на равных.

«Главе Еврокомиссии разрешили прогуляться вдвоем с президентом США в Розовом саду Белого дома, а Мишелю удалось лишь поговорить в Овальном кабинете», - говорится в публикации.

В итоге Шарль Мишель не получил индивидуальной аудиенции с Байденом, как фон дер Ляйен, их общение происходил в присутствии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В издании отметили то, что Урсула начала свое выступление в пятницу с довольной «личной» информации: глава Еврокомиссии отметила наличие американского гражданства у двух своих детей, что лишний раз показывает «тесные трансатлантические связи» США и Европы.

Это не первый раз, когда отмечается особое положение главы Еврокомиссии. Ранее ее обвинили в превышении своих полномочий на фоне самовольной поездки в Израиль, где она единолично представила мнение всего блока. В том числе свое недовольство выразил Жозеп Боррель.