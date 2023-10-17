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Politico: в ЕС говорят, что Урсула фон дер Ляйен ведет себя как королева

Елизавета Кондрикова
12:52 17.10.2023
В особенности в Евросоюзе недовольны ее недавней поездкой в Израиль.
Politico: в ЕС говорят, что Урсула фон дер Ляйен ведет себя как королева
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press
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Высокопоставленные дипломаты Европейского союза выражают недовольство председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен из-за превышения ею своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в RT со ссылкой на издание Politico.

«Критика достигла апогея в минувшие выходные, когда она совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало яростную реакцию европейских дипломатов», - говорится в публикации.

Источники издания высказали свое недовольство тем, что фон дер Ляйен во время своей поездки в Израиль выразила солидарность с жертвами и пострадавшими в результате атак ХАМАС, но не призвала израильские власти соблюдать международное право в секторе Газа. Один из чиновников ЕС, которому была гарантирована анонимность, сказал, что Урсула фон дер Ляйен «все чаще ведет себя как королева».

Также публично упрекнул главу ЕК в превышении полномочий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он указал на то, что Урсула фон дер Ляйен не имеет права единолично представлять внешнюю политику на международной арене, не считаясь с мнением представителей всех 27 стран-участниц ЕС.

Фон дер Ляйен к настоящему моменту еще не выразила своего желания баллотироваться на второй срок на пост председателя Еврокомиссии, однако в ЕС выражают сомнение, что она сможет получить единогласную поддержку.

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