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ВС РФ уничтожили до 140 украинских боевиков на Южно-Донецком направлении

06:06 22.10.2023
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по позициям противника.
ВС РФ уничтожили до 140 украинских боевиков на Южно-Донецком направлении
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и техники вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, уточнив, что потери неприятеля составили до 140 боевиков.

По словам офицера, цели были поражены в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Кроме того, российские военнослужащие сорвали две попытки выдвижения групп пехоты и уничтожили одну разведывательную группа противника на данном направлении. Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы украинские боевики потеряли шесть минометных расчетов.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи Су-34 уничтожили укрепленные позиции противника на Южно-Донецком направлении. Летчик истребителя-бомбардировщика рассказал, что за несколько километров до местоположения боевиков экипаж выполнил разгон скорости, подскок, набор высоты бомбометания, прицеливание по цели и сброс.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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