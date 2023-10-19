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Экипажи Су-34 уничтожили позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

06:27 19.10.2023
К цели боевые самолеты движутся на предельно малых высотах, а после успешного бомбометания возвращаются на аэродром базирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Видео боевого применения публикует Минобороны РФ. В зоне СВО летчики несут круглосуточное боевое дежурство и регулярно прикрывают действия наземной группировки сил.

«Экипажем получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности в районе цели, произвели полет по маршруту на предельно малых высотах. За несколько километров до цели выполнили разгон скорости, подскок, набор высоты бомбометания, прицеливание по цели, сброс», - рассказал о выполнении полета летчик экипажа Су-34.

После успешного поражения цели летчики Су-34 уводят машину на предельно малые высоты и возвращаются на аэродром, где техники осматривают самолет и пополняют его боезапас для следующего вылета.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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