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В Финляндии возникли проблемы с доступностью огнеупорного кирпича после прекращения импорта этого материала из России, который финны ценили и считали «прочным и дешевым». Об этом стало известно из публикации издания Yle.

«Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве», - приводят в издании слова местного жителя.

Ранее финны широко использовали российские кирпичи для кладки внутренних частей каминов, однако их импорт прекратился в связи с финскими антироссийскими санкциями. Местное населения посчитало неудовлетворительным качество этого материала из Южной и Центральной Европы.

При этом снижение объемов поставок кирпича из России совпало с ростом спроса на отопительные камины в Финляндии и других центральноевропейских странах, что привело к началу этой осенью производства в стране своего отечественного аналога российского кирпича.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал страны Запада не прекращать дипломатические отношения с Россией и найти способ прийти к взаимопониманию. Он добавил, что поставки Западом оружия Украине еще больше эскалируют конфликт, и отметил высокий риск применения ядерного оружия.