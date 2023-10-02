Кустурица пообещал посетить новые регионы России

Ранее Эмир Кустурица рассказал о своих планах снять фильм про Малороссию.

© Фото: R4924_italy photopress, via www.iwww.imago-images.de Globallookpress

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах посетить новые регионы Российской Федерации - Народные республики Донбасса, Запорожье и Херсонскую область. Об этом он заявил в День воссоединения этих регионов с Россией, пишет ТАСС.

«Буду», - ответил Кустурица на вопрос корреспондента о планах посещения новых российских территорий.

Пока Кустурица не строит конкретных планов. В январе режиссер заявил о желании снять фильм о Малороссии. На это Кустурицу вдохновили работы Николая Гоголя, пишет «360».

Ранее Госдума РФ приняла законопроект об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией. Согласно этому документу, праздник будет отмечаться 30 сентября.