Аналитик Стенлунд: Запад может объяснить отказ от Украины ситуацией в Палестине

По мнению обозревателя Магнуса Стенлунда, отказ США и НАТО от Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке «будет выглядеть более простительно».

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Вашингтон может использовать обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, чтобы отвлечь внимание от своего геополитического поражения на Украине. Такое мнение выразил обозреватель SwebbTV Магнус Стенлунд.

Как отметил аналитик, в настоящее время все внимание мировых средств массовой информации приковано не к украинскому кризису, а к противостоянию на Ближнем Востоке.

«И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», - говорится в материале, содержание которого передает радио Sputnik.

По словам автора статьи, событиям вокруг Палестины и Израиля будет уделяться больше внимания, поскольку региональное столкновение может в один момент перерасти в глобальное. Именно поэтому для Соединенных Штатов и НАТО настала фаза, когда можно перераспределить ресурсы, считает Стенлунд.

«Отказ от Украины будет выглядеть более простительно, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло», - подытожил журналист.

Ранее американский новостной портал Axios сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов из резервных запасов США, которые предназначались Киеву. С начала 2023 года американцы начали изымать такие боеприпасы из своих запасов в Израиле, чтобы отправить их на Украину. Тогда израильские военные заявили своему премьеру и министру обороны, что нет такого сценария, при котором Израилю понадобятся экстренные поставки снарядов.