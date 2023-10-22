Британия сообщила о невозможности эвакуировать своих граждан из Газы

Лондон работает с партнерами в регионе для эвакуации своих граждан через КПП «Рафах».

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Пока ситуация в секторе Газа остается небезопасной, Великобритания не может эвакуировать своих граждан из анклава. Об этом пишет Life со ссылкой на главу британского МИД Джеймс Клеверли.

«Мы свяжемся с британскими гражданами по вопросу эвакуации когда будем увереныв безопасности. Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу» - заявил Клеверли.

В субботу контрольно-пропускной пункт «Рафах» принял 20 грузовиков с гумпомощью от египетского Красного Полумесяца. Местный представитель ООН сообщил, что грузовики Полумесяца с дополнительной помощью проедут через КПП в понедельник.