США уведомили КНР о намерении обновить ограничения на экспорт микросхем для ИИ

Новые ограничивающие правила планируется ввести в начале октября этого года.

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По сообщению агентства Reuters, правительство США проинформировало представителей Китая о своих планах обновить ограничения на поставки в КНР микросхем искусственного интеллекта (ИИ) и инструментов для их производства.

«Это политическое решение, направленное на стабилизацию отношений между сверхдержавами», - говорится в публикации со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, осуществление этого решения планируется на начало октября, в настоящее время работу над «обновлением» ведет американское Министерство торговли, которое курирует экспортный контроль. По словам источника, обновление правил связано с намерением устранить некоторые лазейки в ограничениях на экспорт в Китай чипов в сфере ИИ и «ограничить доступ к еще большему количеству» инструментов для выпуска подобных микросхем.

Ограничения были введены администрацией Байдена в октябре прошлого года для предотвращения использования американских технологий для усиления китайской армии, ограничив возможность импортировать из Соединенных Штатов сложные инструменты для производства микросхем.

По словам источника агентства, тот факт, что Вашингтон заранее предупредил Пекин о намерении обновить нормы в области ограничений экспорта чипов в Китай говорит о том, что США пытаются стабилизировать отношения с «азиатским тигром».

Напомним, последние несколько месяцев торгово-экономические отношения Пекина и Вашингтона характеризуются как «война чипов». С 1 августа Китай в свою очередь прекратил поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства микросхем.