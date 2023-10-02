МИД Польши: для нормализации отношений с Киевом нужны «титанические усилия»
Для нормализации отношений Украине и Польше придется приложить «титанические усилия». С таким заявлением выступил глава польской дипломатии Збигнев Рау.
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», - сказал Рау в эфире телеканала Polsat.
Польский министр не стал скрывать, что нынешние отношения Варшавы и Киева переживают не лучшие времена. Сейчас речь идет о периоде спада, констатировал Рау.
Польско-украинские отношения существенно осложнились после введения Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна. В ответ Киев пригрозил ответными мерами. Дошло до того, что Украина обратилась с жалобой в ВТО. Помимо Польши, истец потребовал разобраться с Венгрией и Словакией, власти которых тоже закрыли свой рынок для зерновых из Украины.