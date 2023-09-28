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Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды Украины и Запада из-за зерна

Ирина Елагина
16:06 28.09.2023
Запрет на поставку украинского зерна в Европу стал камнем преткновения в отношения Украины и Запада.
Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды Украины и Запада из-за зерна
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Нежелание Украины принять решение европейских стран о запрете поставок украинского зерна в Европу означает переход от дружеских отношений к враждебным. Так считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский, сообщает RT.

Эксперт назвал «вопиющей ошибкой» отказ Киева от диалога по зерну и обращение в ВТО с исками против Польши, Венгрии и Словакии.

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», - отметил аналитик.

Напомним, что ряд европейских стран для защиты интересов фермеров ввели запрет на ввоз на континент украинского зерна и пролонгировали это решение в сентябре. В ответ Киев обратился за защитой в ВТО, а Польша, Венгрия и Словакия заявили о прекращении сотрудничества с координаторами Еврокомиссии по зерну.

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