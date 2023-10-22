ЦАХАЛ сообщил об ударе по подземному комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине

По данным Армии обороны Израиля, в мечети находилась «террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада"*, которые готовили неминуемый теракт».

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Армия обороны Израиля, взаимодействуя с космическим агентством (ISA) страны нанесла авиаудар по подземному комплексу в мечети Аль-Ансар в палестинской провинции Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и ISA ЦАХАЛ нанес воздушный удар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине», - говорится в сообщении.

Как уточняют израильские ВС, в сооружении находилась «террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада"*», которые занимались подготовкой «неминуемого теракта».

Ранее палестинское информагентство WAFA сообщило, что по меньшей мере 10 гражданских лиц стали жертвами обстрела кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Также, по информации источника, израильская армия нанесла удары по двум мечетям в лагере Джабалия на севере анклава.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.