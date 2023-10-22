США осудили ХАМАС и не призвали к прекращению огня в проекте резолюции СБ ООН

Американская сторона также подтвердила неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону.

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Соединенные Штаты Америки распространили в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН.

Согласно документу, Совбез отвергает и осуждает «чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками», которая происходила на территории еврейского государства, начиная с 7 октября, а также подтверждает неотъемлемое право израильской стороны на индивидуальную и коллективную оборону.

Кроме того, проект резолюции призывает к немедленному освобождению захваченных палестинским движением заложников без каких-либо предварительных условий. Проект постановления также требует соблюдать международное гуманитарное праов, в том числе защиту мирных граждан.

Во вторник, 17 октября, СБ ООН не принял российский проект гуманитарной резолюции. Согласно версии документа, Совбез всемирной организации призывал к немедленному прекращению огня, строго осуждал насилие и боевые действия в отношении гражданского населения и «все акты терроризма», а также призывал к безопасной процедуре освобождения всех пленных. Кроме того, проект резолюции РФ призывал к беспрепятственным поставкам гумпомощи, созданию необходимых условий для эвакуации мирных жителей.