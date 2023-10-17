СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю

Российский проект резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта не набрал нужных 9 голосов «за».

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект гуманитарной резолюции России о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Согласно версии документа, СБ ООН призывал к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня.

Резолюция не набрала необходимых девяти голосов «за». Документ одобрили пять государств, четыре высказались против, шесть приняли решение воздержаться.

Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирного населения, а также «все акты терроризма». СБ ООН также призывал к безопасной процедуре освобождения всех заложников. Кроме того, Совет призывал к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию необходимых условий для эвакуации гражданских лиц.

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при Организации Объединенных Наций Рияд Мансур заявил, что группа арабских стран в ООН выразила поддержку российскому проекту резолюции Совбеза всемирной организации по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, к бразильскому проекту были некоторые вопросы.