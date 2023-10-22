Нетаньяху провел переговоры с Макроном, Рютте и Байденом

Макрон и Рютте посетят Израиль 22 и 23 октября.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в воскресенье 22 октября несколько телефонных переговоров с западными лидерами, сообщает RT.

Нетаньяху поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Макрон и Рютте посетят Израиль 22 и 23 октября и встретятся с Нетаньяху, сообщила канцелярия израильского премьера.

Кроме того, состоялась телефонная беседа между главой израильского кабинета министров и президентом США Джо Байденом. В сообщении Белого дома говорится, что обсуждалось развитие ситуации в Израиле и секторе Газа.

Байден побывал в Тель-Авиве 18 октября. В ходе встречи с Нетаньяху он пообещал, что США продолжат помогать Израилю защищать его народ «сегодня, завтра и всегда».