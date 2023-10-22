В ЦПВС сообщили подробности об ударе израильских ВВС по аэропортам в Сирии

Удары нанесли три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря c 05:22 до 05:33.

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В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщили подробности израильских авиаударов по аэропортам в Сирии утром 22 октября.

Удары нанесли три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря c 05:22 до 05:33, сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

Истребители не заходили в воздушное пространство Сирии, говорится в сообщении. Воздушные удары пришлись по инфраструктуре аэропортов «Дювали» в Дамаске и «Эн-Найраб» в Алеппо. В результате частично повреждены взлетно-посадочные полосы. Работа аэропортов была нарушена.

Ранее о ракетных ударах Израиля по инфраструктуре аэропортов Дамаска и Алеппо сообщило агентство SANA. После этого все регулярные рейсы перевели в аэропорт Латакии на северо-западе страны.