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После ударов по аэропортам Сирии все рейсы перенаправлены в Латакию

Ян Брацкий
11:02 22.10.2023
В результате обстрела аэропортов в Дамаске и Алеппо погиб один человек, еще один ранен.
После ударов по аэропортам Сирии все рейсы перенаправлены в Латакию
© Фото: Markus Mainka, picture alliance, Global Look Press
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После израильских ударов по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске все регулярные рейсы перевели в аэропорт Латакии на северо-западе страны. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Сирии. 

«В результате этой откровенной агрессии, приведшей к срыву рейсов, Минтранс перенаправил регулярные рейсы через аэропорты Дамаска и Алеппо (прилет и вылет) на рейсы через Латакию Интернэшнл», - говорится в сообщении ведомства.

Об очередном обстреле Израилем аэропортов на территории Сирии стало известно ранее. Огонь велся со стороны Средиземного моря и Голанских высот. В результате атаки погиб один сотрудник аэропорта, еще один поучил ранения и был госпитализирован. 

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