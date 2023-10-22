Возмездие настигнет: как Россия преследует нацистских преступников

Спокойной жизни у нацистских преступников больше быть не должно.

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На этой неделе в Москве было принято важное и знаковое решение. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оперативно проработать обращение с требованием об экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому в парламенте Канады рьяно аплодировали Владимир Зеленский и Джастин Трюдо.

Российские следователи провели кропотливую работу в архивах, выяснили исторические факты и установили причастность Гунько к военным преступлениям - зверствам против евреев, поляков и мирных советских граждан.

Два года назад Россия не успела добиться экстрадиции из Канады другого нацистского карателя - Гельмута Оберлендера, который участвовал в уничтожении цыган и евреев на оккупированной территории Украины.

Его вина была фактически доказана, но адвокаты искусственно затягивали процесс. В итоге Оберлендер не дожил до приговора суда, избежав наказания.

Вряд ли Оттава очнется и примет решение об экстрадиции Гунько. Но и спокойной жизни у нацистских преступников больше быть не должно. До конца своих сытых дней они и их покровители должны жить в страхе того, что возмездие их настигнет.

О том, как Россия добивается суда над военными преступниками, - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».