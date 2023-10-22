Юрист Сорокин: в омском детдоме воспитанникам позволили наказывать сверстников

По словам юриста, его источник в детдоме записал на видео общение педагогов с детьми.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: netdiskriminatsii, Telegram

Юрист-правозащитник Никита Сорокин в беседе со «Звездой» описал происходящее в Большеуковском доме детства в Омской области.

Напомним, ранее правоохранители начали проверку учреждения после того, как в Сеть попали кадры, на которых воспитанница детдома избивает сверстницу, а затем заставляет ее мыть унитазы голыми руками. Происходящее на видео записали другие девочки.

«Со стороны педагогов было дозволено детям воспитывать других детей, если они в чем-то провинились...Там побои происходят и со стороны учителей», - сказал Сорокин.

По словам юриста, его источник в детдоме записал аудио и видео общения педагогов с детьми, взаимодействия детей друг с другом. Все материалы были переданы следствию.

«Они (воспитатели - Прим. ред.), конечно, не признают факт того, что им было известно о том, что происходят систематические драки в учреждении», - добавил правозащитник.

Говоря о побоях, которые были зафиксированы в ролике, распространившимся в Сети, он заметил, что 16-летней девушке, которая наносит удары, может грозить только административное наказание.

В отношении работников организации возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ, их подозревают в халатности.

В детском доме произошедшее пока не комментировали. До директора учреждения «Звезде» дозвониться не удалось.­­