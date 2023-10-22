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«В унитазе утоплю»: видео издевательств над девочкой в детдоме в Омской области

Анна Назайкина
12:25 22.10.2023
На эту ситуацию уже отреагировали губернатор, прокуратура и следователи.
© Видео: netdiskriminatsii, Telegram © Фото: netdiskriminatsii, Telegram
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В соцсетях распространилось видео с издевательствами над воспитанницей детского дома в Омской области. На кадрах сверстницы избивают девочку и заставляют ее мыть унитазы голыми руками.

Все произошло в «Большеуковском доме детства». В Сети появилась информация, что над девочкой так расправились другие воспитанницы за то, что она опоздала на ужин, в связи с чем были наказаны остальные дети.

На видео жертву издевательств несколько раз бьют по лицу, затем насильно тащат в женский туалет и вынуждают чистить унитаз руками. Действие повторяется в мужской уборной. Причем, судя по диалогу, такая же учесть ранее постигла другую воспитанницу.

«Где была? Ты опоздала почти на час. А теперь знаешь что? А сейчас ты пойдешь мыть туалеты...Ангелина мыла руками, теперь твоя очередь...Я тебя сломаю, я тебя в этом унитазе утоплю», - говорит одна из обидчиц на видео.

На эти зверства уже отреагировали власти, прокуратура и следователи. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил организовать проверку интерната, а СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранители проверяют информацию о том, что такие случаи избиения происходят регулярно.

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