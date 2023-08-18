США закупили вдвое больше удобрений из РФ за первый квартал этого года

Наиболее значительный рост объема закупок российских удобрений произошел у Индии: по итогам I квартала туда было отгружено поставок на 708 миллионов долларов.

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Удобрения из России массово закупаются Соединенными Штатами, невзирая на риторику официальных властей США. Такой вывод делается в исследовании, проведенным «Росконгресс».

Объем закупок увеличился на 334 миллиона долларов за I квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом говорится в исследовании «Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений», имеющимся у РИА Новости.

«Квартальный объем закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с 262 миллионов долларов до 596 миллионов долларов, несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома», - сообщило агентство.

Один из лидеров закупок российских удобрений Индия также нарастила объем. Отмечено, что за I квартал текущего года удобрений было отгружено почти на 708 миллионов долларов, в то время как за I квартал 2021 года было отгружено товара на 78 миллионов долларов.

Вместе с тем прогнозируется, что Россия «сохранит ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе». Будущие поставки, как указано, могут зависеть от того, как быстро будут расширены экспортные мощности на Балтике и в Краснодарском крае.

Ранее в ЮАР призвали разблокировать удобрения из России, находящиеся в Европе. Этого добиваются государства Африки и сама Южно-Африканская республика. В европейских портах находится более 200 тысяч тонн российских удобрений.