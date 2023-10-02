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Вучич считает, что большее присутствие KFOR в Косово обезопасит сербов

Максим Крюков
21:08 02.10.2023
По словам Александра Вучича, Сербия хочет видеть большее присутствие сил KFOR в Косово, особенно на севере.
Вучич считает, что большее присутствие KFOR в Косово обезопасит сербов
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости
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Белград настаивает на усилении присутствия сил KFOR в частично признанной республике Косово. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы хотим видеть, и я это подчеркиваю, большее присутствие KFOR в Косово, особенно на севере», - передает его слова RT.

Сербский лидер также выразил надежду, что присутствие международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово, обеспечит безопасность проживающих там сербов.

Ранее Вучич заявил, что обострение конфликта с Косово не выгодно Сербии. Официальный Белград стремится избежать вооруженного противостояния с Приштиной. Сербский президент отметил, что по этой причине сербские власти сокращают численность войск на границе с Косово.

По мнению руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елены Гуськовой, усиление группировки KFOR приведет к ухудшению положения сербов в Косово вплоть до вынужденного исхода коренного населения. Эксперта считает, что задача НАТО - помочь албанской армии создать Косово и Метохию без сербов. Она также допустила, что после усиления присутствия НАТО в Косово велика вероятность партизанской войны.

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