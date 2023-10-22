«Великие могут вернуться»: Тарасова о паузе в карьере фигуристки Туктамышевой
Тренер назвала спортсменку выдающейся, отметив, что в нашей стране ее очень любят.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе со «Звездой» прокомментировала решение чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру.
Сегодня 26-летняя спортсменка объявила, что ей нужна пауза, чтобы заняться личными делами и начать проводить больше времени с близкими.
Тарасова расценила эту приостановку как отдых, отметив, что в этом году международных соревнований нет.
Она также ответила на вопрос о том, сможет ли чемпионка вернуться и продолжить спортивную карьеру.
«Я этого не знаю, я думаю, что великие спортсмены могут вернуться...Вот будем смотреть», - сказала она.
Кроме того, тренер назвала Туктамышеву выдающейся спортсменкой, которую в нашей стране очень любят.