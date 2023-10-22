Фигуристка Туктамышева поставила спортивную карьеру на паузу

Спортсменка намерена больше отдыхать, общаться с близкими и заняться благотворительностью.

© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании заявила, что взяла паузу и планирует заняться личными делами.

В своем Telegram-аккаунте Туктамышева написала, что последние два сезона выдались особенно сложными. В череде соревнований и выступлений спортсменка пришла к выводу, что нужен перерыв.

«Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», - написала 26-летняя фигуристка.

Поклонникам Туктамышевой не стоит переживать. Их любимица не прощается со льдом и планирует выступать в шоу и чемпионате по прыжкам.