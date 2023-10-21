Минобороны Израиля: «Хезболла» вступила в бой и расплачивается за это

ЦАХАЛ почти ежедневно наносит удары по позициям военизированной ливанской организации.

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Военизированная ливанская организация «Хезболла» вступила в боевые действия против Израиля и теперь расплачивается за это. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Хезболла» решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы к любой возможности», - цитирует его слова RT.

Напомним, ЦАХАЛ почти ежедневно бьет по позициям «Хезболлы» в Ливане. Так, например, недавно был уничтожен пост боевиков.

А накануне сообщалось о ликвидации израильтянами трех человек на границе.