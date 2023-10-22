Авербух предположил, что Туктамышева может найти себя в шоу и на телевидении

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Фигуристка Елизавета Туктамышева после приостановки карьеры при желании может вернуться в большой спорт, но может найти себя и в ледовых шоу, и на телевидении, сказал «Звезде» Илья Авебрух - известный фигурист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, продюсер и тренер-хореограф.

«Нельзя подводить общую черту по возрасту. Лиза Туктамышева по-настоящему выдающаяся спортсменка, которая прошла различные этапы в своей карьере - и юный быстрый взлет, и потом достаточно сложное в несколько лет падение по результатам. Она выпадала из сборной команды, и потом уже после 20 она начала набирать и снова вернулась в команду, завоевала серебро чемпионата мира», - рассказал спортсмен.

Судя по такой длинной и непростой спортивной судьбе, при том что Туктамышева большой профессионал и поддерживает форму, она может вернуться в большой спорт, если найдет в себе мотивацию, считает Авербух.

«Я думаю, что не надо никогда говорить никогда. Лиза достойнейше провела прошлый сезон и в этом решила взять тайм-аут. Она, может, передохнёт, наберется новых эмоций, в том числе выступая в различных шоу. Может быть, найдет себя еще в различных телепрофессиях, она очень хорошо говорит. Соскучится по фигурному катанию и пойдет кататься дальше. Ограничений по возрасту никаких нет», - сказал фигурист.

Елизавета Туктамышева объявила о решении приостановить профессиональную карьеру. 26-летняя чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании заявила, что собирается заняться личными делами, проводить больше времени с близкими, заниматься благотворительностью и личными проектами.