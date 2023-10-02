Эксперт Козырева объяснила, почему уцененные фрукты и овощи могут быть отравой

По словам заместителя заведующего лабораторией филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области Ирины Козыревой, подгнившие фрукты и овощи содержат плесень и токсины.

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Подгнившие фрукты и овощи, которые зачастую можно купить по сниженной цене, являются настоящей отравой для организма. Об этом заявила заместитель заведующего лабораторией филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области Ирина Козырева.

«Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность. Если не повезет, то последствия могут быть достаточно серьезными. Плесень и гниль - настоящая отрава, которая насыщает токсинами весь кажущийся только немного подпорченным плод», - сказала она в беседе с LIFE.

По ее словам, после того, как начинается процесс гниения, в здоровые ткани плода поступают микотоксины (вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов), которые могут снизить иммунитет, повредить почки, печень, нервную и кровеносную системы, ЖКТ, вызвать дерматиты, судороги, а также нарушить гормональное равновесие и репродуктивную функцию. Козырева отметила, что даже самые малые количества таких веществ имеют нежелательный эффект и способны со временем накапливаться в организме.

Она также уточнила, что микотоксины очень стойкие - они не смываются водой и не уничтожаются при термической обработке, а также при обрезке. Если продукт наполовину подгнил, это означает, что и «здоровая» часть уже заражена микотоксинами, добавила Козырева.

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