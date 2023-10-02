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Эксперт Козырева объяснила, почему уцененные фрукты и овощи могут быть отравой

Максим Крюков
21:47 02.10.2023
По словам заместителя заведующего лабораторией филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области Ирины Козыревой, подгнившие фрукты и овощи содержат плесень и токсины.
Эксперт Козырева объяснила, почему уцененные фрукты и овощи могут быть отравой
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Подгнившие фрукты и овощи, которые зачастую можно купить по сниженной цене, являются настоящей отравой для организма. Об этом заявила заместитель заведующего лабораторией филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области Ирина Козырева.

«Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность. Если не повезет, то последствия могут быть достаточно серьезными. Плесень и гниль - настоящая отрава, которая насыщает токсинами весь кажущийся только немного подпорченным плод», - сказала она в беседе с LIFE.

По ее словам, после того, как начинается процесс гниения, в здоровые ткани плода поступают микотоксины (вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов), которые могут снизить иммунитет, повредить почки, печень, нервную и кровеносную системы, ЖКТ, вызвать дерматиты, судороги, а также нарушить гормональное равновесие и репродуктивную функцию. Козырева отметила, что даже самые малые количества таких веществ имеют нежелательный эффект и способны со временем накапливаться в организме.

Она также уточнила, что микотоксины очень стойкие - они не смываются водой и не уничтожаются при термической обработке, а также при обрезке. Если продукт наполовину подгнил, это означает, что и «здоровая» часть уже заражена микотоксинами, добавила Козырева.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова заявила, что главной причиной появления ротавирусной инфекции является несоблюдение правил гигиены. Врач отметила, что именно из-за этого инфекции распространяются в детских лагерях, когда дети после физических упражнений идут не умываться, чтобы смыть пот, а, например, сразу в столовую.

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