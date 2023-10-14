В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Сотни сторонников Палестины провели марши протеста в Германии

Ирина Елагина
21:11 14.10.2023
Демонстрации протеста в поддержку Палестины прошли во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и в Кельне.
Сотни сторонников Палестины провели марши протеста в Германии
© Фото: @Herr_Meenzer Twitter
Читайте нас на:

Сотни сторонников Палестины вышли на улицы немецких городов, чтобы заявить протест бомбардировкам сектора Газа. Демонстрации под лозунгами «Остановите бомбардировки Газы», «Германия финансирует, Израиль бомбит» прошли во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и в Кельне, сообщает ТАСС.

Местные органы правопорядка не давали разрешения на акции протеста, поэтому не обошлось без задержаний. По данным немецких СМИ, во Франкфурте-на-Майне были схвачены сотрудниками полиции более 100 человек для проверки документов.

Общее количество участников маршей протеста в трех немецких городах превысило тысячу человек: примерно 600 манифестантов митинговали в Франкфурте-на-Майне, порядка 700 - в Дюссельдорфе, точных сведений по массовости акции в Кельне нет.

Напомним, что в странах Европы проживает огромное количество беженцев и эмигрантов из Ближнего Востока и исламских государств, разделяющих интересы Палестины в военном конфликте с Израилем.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ блокировал сектор Газа, предоставив населению гуманитарный коридор - до 22:00 14 октября для эвакуации на юг региона, после этого израильская армия намерена начать масштабную военную операцию. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 В стране и мире
Армия Израиля заявила о подготовке к расширению боевой операции в Газе
18:47 В стране и мире
Financial Times: иностранным гражданам не разрешают покидать Газу через КПП «Рафах»
18:20 В стране и мире
Видео
Колонна израильских танков движется в сторону сектора Газа
17:04 В стране и мире
В ХАМАС назвали убийство гражданских Израиля ошибкой во время военных действий
16:31 В стране и мире
Матвиенко допустила выход России из ПАЧЭС из-за ее политизированности
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.