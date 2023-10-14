Сотни сторонников Палестины провели марши протеста в Германии

Демонстрации протеста в поддержку Палестины прошли во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и в Кельне.

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Сотни сторонников Палестины вышли на улицы немецких городов, чтобы заявить протест бомбардировкам сектора Газа. Демонстрации под лозунгами «Остановите бомбардировки Газы», «Германия финансирует, Израиль бомбит» прошли во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и в Кельне, сообщает ТАСС.

Местные органы правопорядка не давали разрешения на акции протеста, поэтому не обошлось без задержаний. По данным немецких СМИ, во Франкфурте-на-Майне были схвачены сотрудниками полиции более 100 человек для проверки документов.

Общее количество участников маршей протеста в трех немецких городах превысило тысячу человек: примерно 600 манифестантов митинговали в Франкфурте-на-Майне, порядка 700 - в Дюссельдорфе, точных сведений по массовости акции в Кельне нет.

Напомним, что в странах Европы проживает огромное количество беженцев и эмигрантов из Ближнего Востока и исламских государств, разделяющих интересы Палестины в военном конфликте с Израилем.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ блокировал сектор Газа, предоставив населению гуманитарный коридор - до 22:00 14 октября для эвакуации на юг региона, после этого израильская армия намерена начать масштабную военную операцию.