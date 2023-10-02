В Вашингтоне обеспокоились тем, что выделяемые Киеву средства расходуются не по назначению.

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После провала распиаренного украинского контрнаступления в Вашингтоне вдруг обеспокоились тем, что выделяемые Киеву средства расходуются не по назначению. Как отмечает издание The New York Sun, речь идет о миллионах долларов.

В качестве примера американские журналисты приводят слова одного из представителей фонда, финансирующего Украину. Его сотрудники регулярно бывают на передовой и общаются с солдатами ВСУ.

«Многие пожертвования, отправленные на Украину, никогда не доходят до конечного пункта назначения - из-за международной коррупции или логистики», - утверждается в публикации.

Накануне правительству США удалось избежать «шатдауна». Сенаторы смогли договориться и утвердить временный бюджет, но в последний момент из законопроекта исключили пакет военной помощи Украине в размере $6 миллиардов, который просили в Белом Доме.

После того, как масштабы коррупции в Украине стали очевидны всем, американские власти вместе с европейскими коллегами, решили ужесточить контроль за расходованием денег, выделяемых киевскому режиму.

«В силу того, что за полтора года вся военная и экономическая помощь Украине не принесла ожидаемых результатов, курс на помощь Украине не бросают, но просто стараются его пересматривать», - отмечает заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Артур Демчук.

На протяжении нескольких месяцев Госдеп США фиксировал случаи коррупции на Украине. О них докладывали Джо Байдену. По данным Politico, в администрации американского президента обеспокоены этим гораздо больше, чем говорят публично.

«Терпение внешних спонсоров может в какой-то момент кончиться. Они будут требовать отчетов, требовать результатов и, вполне возможно, что в какой-то момент они просто сменят украинское руководство на других людей, которые будут, по крайней мере в первое время, воздерживаться от масштабных актов коррупции», - подчеркивает Артур Демчук.

При этом киевская власть продолжает рассчитывать на дальнейшую помощь. Однако некоторые западные источники утверждают, что Украина перестала быть приоритетом для Вашингтона. По данным Spiegel, в Белом доме больше обеспокоены предстоящей предвыборной кампанией и нелегальной миграцией из Мексики.

Владимиру Зеленскому аккуратно намекают , что пора бы уже заняться разработкой стратегии выхода из конфликта с Россией и пойти на все необходимые для достижения мира уступки.

Ранее стало известно, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине. Это связано с отсутствием долгосрочного финансирования.