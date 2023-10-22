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JW: слова Байдена о Путине говорят о проблемах в США

Елизавета Кондрикова
13:50 22.10.2023
В Германии считают, что президент США пытается привлечь на свою сторону фракцию правых.
JW: слова Байдена о Путине говорят о проблемах в США
© Фото: Samuel Corum - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Слова американского президента Джо Байдена, который в один ряд поставил политику президента России Владимира Путина и действия группировки ХАМАС, говорят о проблемах в США. Об этом сообщило Life со ссылкой на материал немецкого издания Junge Welt. 

«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жёстких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», - говорится в публикации.

В издании также добавили, что сейчас перед США стоят несколько вызовов: провалившееся контрнаступления ВСУ и постоянное вливание средств в киевский режим, а также палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке и атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке.

Отмечается, что Байден делает такие громкие и резкие заявления, чтобы получить средства от фракции правых на поддержку военных действий одновременно на Украине и Ближнем Востоке, в случае расширения дальнейшего конфликта в секторе Газа. При этом издание признает, что Украина «рано или поздно будет потеряна».

В настоящее время американский президент проводит мероприятия для сбора средств на избирательную компанию. В рамках одного из приемов Байден указал на то, что у американцев есть возможность построить новый миропорядок, который так сейчас необходим человечеству. 

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