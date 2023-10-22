Российские военные уничтожили с помощью ПТУР украинских боевиков у Клещеевки
Российские военнослужащие уничтожили бойцов пехоты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.
Удар по украинским боевикам нанес расчет противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск, уточнили в военном ведомстве.
Ранее тульский десант показал, как в районе Клещеевки работает по противнику с помощью самоходной артиллерийской установки «Нона».
Россия начала проведение специальной военной операции по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.